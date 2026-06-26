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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yatay seyirle 16.616,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,41 azalışla 16.622,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.630,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 16.616,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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