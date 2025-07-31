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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,35 yükselişle 12.181,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 artışla 12.139,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini devam ettirerek 12.148,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 artışla 12.181,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 1

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
183
1.493.006.214,20
% 1.5
10:24
TERA
393
1.292.532.084,25
% 8.34
10:24
THYAO
287.75
1.237.581.826,25
% 0.17
10:24
ISCTR
14.68
918.356.160,42
% 1.24
10:24
YKBNK
33.76
872.705.676,60
% 0.6
10:24
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borsa viop
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