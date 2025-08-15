FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,13 yükselişle 12.184,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 azalışla 12.168,00 puandan tamamlamıştı.

Endeks kontratı akşam seansında normal seans kapanışının hemen üstünde 12.179,00 puan olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 artışla 12.184,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 1

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişelerle karışık seyrederken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
