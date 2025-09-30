VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 azalışla 12.512,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.574,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 12.550,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD’de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.500 ve 12.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır