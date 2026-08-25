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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 16.846,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,20 artışla 16.835,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyirle 16.833,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 artarak 16.846,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesi, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed'in tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanın direnç, 16.700 ve 16.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul viop
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