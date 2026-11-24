Dün yatay seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,01 azalışla 14.390,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselişe geçerek 14.463,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artarak 14.450,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

KRİTİK SEVİYELER VE İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.