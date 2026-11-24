BDDK'nın konut kredilerine yönelik yaptığı yeni düzenleme, ikinci kez ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönemin kapısını araladı. 19 Kasım'da hayata geçirilen uygulamayla birlikte ikinci konut alımlarında kredi kullanım oranları yeniden belirlenirken, enerji sınıfına göre farklı kredi imkanları da oluşturuldu. Düzenlemenin konuta erişimi kolaylaştırması hedeflenirken, mevcut konut sahiplerinin kullanabileceği kredi miktarında ise önemli bir sınırlama bulunuyor.

Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün, düzenlemenin temel amacının vatandaşların mülk sahibi olmasını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Barınma hakkı anayasal bir hak. Dolayısıyla hedeflenen de insanları mülk sahibi yapabilmek" dedi.

Güzelgün, BDDK'nın 19 Kasım'daki uygulamasıyla tek konut sınırlamasının ikinci konutu da kapsayacak şekilde genişletildiğini, enerji kimlik belgesi üzerinden de kredi sınıflandırması yapıldığını ifade etti. Bu adımın konut sahibi olmak isteyenlerin finansmana erişimini artırabileceğini kaydetti.

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5 MİLYON TL'LİK KONUTTA KREDİ-NAKİT DENGESİ DEĞİŞTİ

Düzenlemenin kredi kullanımına etkisini 5 milyon TL değerindeki C sınıfı bir konut üzerinden değerlendiren Güzelgün, önceki sistemle yeni uygulama arasındaki farkı anlattı. Eski uygulamada 5 milyon TL'lik konut için 1 milyon TL kredi kullanılabilirken, yeni düzenlemeyle bu tablonun tersine döndüğünü belirtti.

Güzelgün, "4 milyon nakit olacak, 1 milyon da kredi çekebilecekti. Yeni uygulamada 4 milyon kredisi olacak, 1 milyon nakit olacak" ifadelerini kullandı.

KONUTTA AZAMİ KREDİ TUTARI ESKİ UYGULAMA YENİ UYGULAMA Kredi limiti 1.000.000 TL 4.000.000 TL Asgari peşinat 4.000.000 TL 1.000.000 TL

Yeni sistemin konuta erişimi artıracağını söyleyen Güzelgün, kredi limitlerinin düşürülmeden uygulanması halinde hedeflenen sonuca daha hızlı ulaşılabileceği görüşünde olmadığını da dile getirdi.

İKİNCİ KONUTTA KREDİ ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

Kredi oranlarına ilişkin değerlendirmesinde Güzelgün, 5 milyon TL'ye kadar olan C sınıfı konutlarda önceki uygulamada yüzde 20 seviyesinde bulunan kredi kullanım oranının yeni sistemde yüzde 80'e çıkarıldığını belirtti. Daha önce tek konutla sınırlı olan kredi imkanının ikinci konuta genişletildiğini ifade eden Güzelgün, düzenlemenin krediye erişimi kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

TEK KONUT SAHİPLERİNDE UYGULANAN KREDİ ORANI DEĞİŞİMİ ESKİ UYGULAMA YENİ UYGULAMA Kredi kullanım oranı %20 %80 İkinci konut kredi azaltım oranı %75 azaltım %75 azaltım kaldırıldı

Ancak ikinci konut alımında uygulanacak kredi miktarının, kişinin ve ailesinin mevcut mülkiyet durumuna göre değiştiğine dikkat çekti. Güzelgün, "Eğer eşinizin, kendinizin ve 18 yaşından küçük çocuklarınızın bir mülkü varsa ikinci mülküne erişebileceksiniz ama çekeceğiniz kredi yüzde 75 azalacak" dedi.

İKİ VE DAHA FAZLA KONUTU OLANLARDAKİ SINIRLAMA -------- Azami kredi azaltım oranı %75 azaltım sürüyor 5 milyon TL'lik C sınıfı konutta kredi sınırı 1.000.000 TL

Böylece kişinin kendisi, eşi veya 18 yaşından küçük çocukları adına konut bulunması halinde kredi tutarında yüzde 75 azaltım uygulanacağı belirtildi.

KONUT FİYATLARINDA YENİ ARTIŞ YAŞANIR MI?

Kredi imkanlarının genişlemesinin konut fiyatlarına olası etkisi de gündeme geldi. Geçmiş dönemlerde kredi faizlerindeki düşüşün ardından bazı konut ilanlarında fiyat artışları yaşandığı hatırlatılırken, yeni düzenlemenin benzer bir tablo oluşturup oluşturmayacağı merak konusu oldu.

Güzelgün, konut piyasasında kredi imkanlarının genişlemesiyle fiyatların yükselmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, arz ve talep dengesine dikkat çekti. Bazı kişilerin bu tür iyileştirmeleri fırsata çevirerek gayrimenkul fiyatlarını şişirebildiğini söyleyen Güzelgün, buna karşılık denetim mekanizmalarının da devrede olduğunu vurguladı.

Güzelgün, "Eskisi kadar denetimsiz değiliz. Dolayısıyla eskisi kadar mağduriyet yaşanılacağını düşünmüyorum ama elbet çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

A Haber'e konuşan Gayrimenkul Danışmanı Gürsel Güzelgün, ilanların internet sitelerine girilmesinin ardından denetlenebilir hale geldiğini, aşırı fiyat artışları yaşanması durumunda Ticaret Odası tarafından müdahale edildiğini ifade etti.