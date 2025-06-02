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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1 düşüşle 10.135,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalışla 10.233,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.210,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 10.135,00 seviyesinden işlem gördü.

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Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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