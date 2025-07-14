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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 12.125,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışına paralel 12.137,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 yükselişle 12.149,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 12.125,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul viop
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