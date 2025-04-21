FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. VİOP'ta endeks kontratı haftaya nasıl başladı? 21 Nisan 2025

VİOP'ta endeks kontratı haftaya nasıl başladı? 21 Nisan 2025

21.04.2025 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,4 yükselişle 10.218,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya nasıl başladı? 21 Nisan 2025

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 10.176,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 10.226,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 10.218,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bakan Kacır 2030 hedefini duyurduBakan Kacır 2030 hedefini duyurdu
Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran...Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran...
Anahtar Kelimeler:
viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.