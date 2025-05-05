VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artışla 10.528,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.551,00 puana çıktı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.540,00 seviyesinden işlem gördü.
ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum