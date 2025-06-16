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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 10.433,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,6 azalışla 10.415,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 10.433,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

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Öte yandan, bugün açıklanacak nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin ederken, cari işlemler açığının 2025'te 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra perakende satışlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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2.651.957.129,46
% -0.87
12:28
EREGL
25.04
2.487.028.060,10
% 0.97
12:28
TUPRS
131.8
1.869.211.419,70
% 0.38
12:28
AKBNK
59.5
1.783.561.132,80
% 0
12:28
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