VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,31 yükselişle 12.732,00 puandan başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,41 yükselişle 12.693,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.708,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 12.732,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Yurt içi piyasalar da küresel gelişmelere paralel olarak cuma gününü rekor seviyelerden kapattı.

VİOP ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 1

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.78
17.509.086.048,22
% 9.89
18:10
EREGL
29.4
8.377.241.274,50
% -0.54
18:10
THYAO
337.5
7.753.183.751,25
% 0.15
18:10
AKBNK
69.85
6.784.308.998,95
% 2.34
18:10
YKBNK
34.26
5.762.131.396,06
% 1.36
18:10
