VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,13 yükselişle 13.160,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 düşüşle 13.143,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 13.130,00 puana geriledi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 artışla 13.160,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

VİOP ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 1

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
