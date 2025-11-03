FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,31 yükselişle 12.617,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,32 artışla 12.578,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.620,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 12.617,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının yarattığı olumlu etkilerle haftaya pozitif başladı.

VİOP ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 1

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 puanın direnç, 12.500 ve 12.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
borsa viop
En Çok Aranan Haberler

