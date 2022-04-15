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Yabancı hisse senedi nasıl alınır? Yurt dışı piyasalardan hisse senedi alımı

11.04.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar her geçen gün internetin sağladığı imkanlardan daha fazla yararlanmaya başladı. Yabancı aracı kurumlarla al-sat yapmak da bu imkanlardan biri. Özellikle yabancı hisse senedi al sat işlemlerinde çok tercih edilen yabancı aracı kurumlar, daha pratik işlem imkanı sunuyor. Bu noktada yatırımcıların en çok dikkat ettiği konuların başında ise aracı kurum seçimleri geliyor.

Yabancı hisse senedi nasıl alınır? Yurt dışı piyasalardan hisse senedi alımı

İçindekiler

  • Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır?
  • Yurt Dışı Hisse Senedi Alımlarında Aracı Kurum Seçimi
  • Yurt Dışı Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Teknolojik gelişmeler her geçen gün internet teknolojisini daha önemli yerlere getiriyor. İnternet sayesinde yurt dışı borsalarını takip etmek kolaylaştı ve yatırım işlemleri hızlandı. Aracı kurumlar sayesinde yerli ve yabancı hisse senedi alım satım işlemleri daha pratik bir hale geldi.

Yatırımlarınızda tercihiniz yabancı bir aracı kurum ile çalışmak olabilir. Böyle bir durumda uluslararası para transferi yapmanız istenebilir.

Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Yabancı hisse senedi alımı, lisanslı bir aracı kurum ile yapıldığında güvenlidir. Yerli aracı kurumlar kadar yabancı aracı kurumları da tercih edenlerin sayısı az değildir. Ancak yurt dışı piyasalarda işlem yaparken dikkat etmek gereken noktalar vardır. Mesela; yurt dışı piyasalarında hisse senedi alımında vergi yükümlülükleri doğabilir. Gelir elde etmeniz halinde, hisse senedini aldığınız ülkede çeşitli vergiler ödemek durumunda kalabilirsiniz. Ödemeniz gereken vergi ile ilgili tüm bilgileri aracı kurumunuza ve bir vergi uzmanına danışabilirsiniz.

Yurt Dışı Hisse Senedi Alımlarında Aracı Kurum Seçimi

Yurt dışı hisse senedi alımlarınızı bir aracı kuruma başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Kendi adınıza açacağınız bir yatırım hesabı ile yurt dışı borsalarında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Tercih edeceğiniz kurumun yerli ya da yabancı olması fark etmeksizin lisanslı olması çok önemlidir. Türkiye’de faaliyette bulunan lisanslı aracı kurumların listesine SPK’nın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yabancı bir aracı kurumla çalışmaya karar vermeden önce aracı kurumun yetki belgesine sahip olup olmadığından emin olmalısınız. Dahil olmak istediğiniz borsanın resmi web sayfasından ya da aracı kurumun kendi sitesinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yabancı kurumlar online hizmet sunmaktadır. Bilgisayar ya da akıllı telefonlarla hisse senedi alım-satım işlemleri yapabilirsiniz. Online olması sayesinde anlık piyasa verilerini takip edebilir, analiz ve raporları yakından inceleyebilirsiniz.

Yurt Dışı Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Yurt dışı hisse senedi al-sat işlemleri için takip etmeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Yurt dışı hisse senedi alımında ilk adım kendinize bir aracı kurum seçmek ve bir hesap oluşturmaktır.
  • Yatırım aracınıza karar vermeniz gerekir.
  • Yatırım aracını dikkatle araştırmak gerekir. Alacağınız hisse senedinin raporlarını inceleyin ve analizlerini yapın.
  • Hisse senedi miktarı ve çeşidine karar verin.
  • Yatırım için karar kıldığınız tutarı, seçtiğiniz yatırım aracına yatırın.
  • Emir tipini belirledikten sonra piyasa emriyle al-sat yapacağınız hisseyi tespit edebilir, limit emriyle senet belli bir fiyata geldiği zaman işlem yaptırabilirsiniz.
  • Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra amacınız güçlü bir portföy oluşturmak olmalıdır.
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