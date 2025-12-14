YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 15 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesi 14 Aralık 2025 tarihinde güne 35,96 TL’den başladı. Seans içinde 36,48 TL seviyesine yükseldi, en düşük 35,64 TL görüldü ve günü 36,40 TL’den kapattı.

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesi için 14 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,79 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 161,17 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 36,40 TL, 35,76 TL, 35,96 TL, 36,54 TL, 36,62 TL oldu. Bu dönemde fiyat 35,76 TL – 36,62 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesinin 14 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 35,12 TL, 52 günlük ortalama 32,95 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 35,33 TL ve 34,67 TL destek, 36,33 TL ve 36,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.