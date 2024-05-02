FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Bir yılda yüzde 604 kazandıran hisse belli oldu

Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Bir yılda yüzde 604 kazandıran hisse belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.05.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada yatırım yapanlar dikkat! Bir yılda yüzde 604 kazandıran hisse belli oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı. İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler

Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Bir yılda yüzde 604 kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul bugün de rekor kırdı. Zirvesini 10.204,79 puana taşıyan borsaya da yatırımcılar ilgi göstermeye devam ediyor.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bugün yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,12 ile spor oldu.

Borsada en çok kazandıran hisseler yatırımcıların radarında.

Ekonomimde yer alan habere göre takibe alan yükselişteki ve düşüşte 10 hisse şöyle:

Bossa (BOSSA): Son 1 aylık zirvesinde. Yıllık getirisi yüzde 120,78.

Enerjisa Enerji (#ENJSA): Yıllık zirvesine yakın bir seyirde. Son bir yılda %144,43 yükseldi.

yatırım

YÜZDE 604 KAZANDIRAN HİSSE

Türkiye Sigorta (#TURSG): Bir yılda yüzde 604,58 yükseldi.

Türkiye Sigorta (#TURSG): Bir yılda yüzde 604,58 yükseldi.

DÜŞÜŞTE OLANLAR

Hektaş (#HEKTS): Son bir yılın dip seviyesini gördü. Yıllık değer kaybı yüzde 43,5 oldu.

Sasa Polyester (#SASA): Yıllık değer kaybı %4,67.

1 haftalık gibi gören hisse ise Gesan (#GESAN) oldu. Gesan'da 2 gündür fiyat ve hacim azalıyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lila Kağıt halka arzında talep topluyor: Hisse bedeli belli olduLila Kağıt halka arzında talep topluyor: Hisse bedeli belli oldu
ABD, Rusya yaptırımlarına 31 şirketi daha dahil ettiABD, Rusya yaptırımlarına 31 şirketi daha dahil etti
Merkez Bankası duyurdu! Son 9 ayın en düşük seviyesine indi Merkez Bankası duyurdu! Son 9 ayın en düşük seviyesine indi
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul hisse
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan ABD'ye 'Gazze' tepkisi

Erdoğan'dan ABD'ye 'Gazze' tepkisi

Numan Kurtulmuş 'anayasa' ziyaretlerine devam ediyor! İlk adresi DEM Parti oldu: 'Temizlik' vurgusu dikkat çekti

Numan Kurtulmuş 'anayasa' ziyaretlerine devam ediyor! İlk adresi DEM Parti oldu: 'Temizlik' vurgusu dikkat çekti

Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu

Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu

2 kilometrelik kuyruk oluştu, birbirleriyle yarıştılar, sıranın sonu görünmedi!

2 kilometrelik kuyruk oluştu, birbirleriyle yarıştılar, sıranın sonu görünmedi!

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu, kulislerde de konuşuluyor

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu, kulislerde de konuşuluyor

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.