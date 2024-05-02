Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Bir yılda yüzde 604 kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul bugün de rekor kırdı. Zirvesini 10.204,79 puana taşıyan borsaya da yatırımcılar ilgi göstermeye devam ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bugün yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,12 ile spor oldu.

Borsada en çok kazandıran hisseler yatırımcıların radarında.

Ekonomimde yer alan habere göre takibe alan yükselişteki ve düşüşte 10 hisse şöyle:

Bossa (BOSSA): Son 1 aylık zirvesinde. Yıllık getirisi yüzde 120,78.

Enerjisa Enerji (#ENJSA): Yıllık zirvesine yakın bir seyirde. Son bir yılda %144,43 yükseldi.

YÜZDE 604 KAZANDIRAN HİSSE

Türkiye Sigorta (#TURSG): Bir yılda yüzde 604,58 yükseldi.

Türkiye Sigorta (#TURSG): Bir yılda yüzde 604,58 yükseldi.

DÜŞÜŞTE OLANLAR

Hektaş (#HEKTS): Son bir yılın dip seviyesini gördü. Yıllık değer kaybı yüzde 43,5 oldu.

Sasa Polyester (#SASA): Yıllık değer kaybı %4,67.

1 haftalık gibi gören hisse ise Gesan (#GESAN) oldu. Gesan'da 2 gündür fiyat ve hacim azalıyor.







