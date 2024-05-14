Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Kârları yüzde 100 arttı, fiyatları ise yüzde 426 yükseldi!

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta halka arz rüzgarı yaşanırken yatırımcılar da borsaya odaklandı. Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul sigorta sektöründe kârlar yüzde 100 oranında artış gösterirken şirketlerin yıllık fiyat artışları ortalama yüzde 426 oldu.

Ekonomim'de yer alan analize göre, Sigorta sektörü hisseleri yüksek kârlılıkları ile bir yılda yüzde 426 yükseldi. Sektördeki şirketler yılbaşından bu yana da endeksin üzerinde performans gösterdi. Sektör hisseleri yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor.

ENDEKSTE AĞIRLIĞI EN YÜKSEK HİSSE

Endekste ağırlığı en yüksek hisse olan Anadolu Sigorta'nın yıllık getirisi yüzde 502 oldu.

Türkiye Sigorta, %71,84'lük yılbaşı getirisiyle yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Sektör endeksinde %31,25'lik bir ağırlığa sahip olan şirket, son bir yılda %637,37'lik bir artış gösterdi.







