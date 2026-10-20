ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

21-27 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK'ta kış hazırlığı ve mutfak fırsatları öne çıkıyor. Superia buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile Alpina ankastre setler evinizi yenilerken; Dysis ve Torima elektrikli ısıtıcılar soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Kiwi çay, kahve ve waffle makineleri mutfağınıza pratiklik katarken Sarar battaniyeler, Dinarsu pelüş halılar, yorgan-yastık çeşitleri, şık pijama takımları ve Cambu cam mutfak ürünleri kaçırılmayacak indirimlerle raflarda yerini alıyor.
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Haftanın gıda fırsatları
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Alpina cam ankastre set siyah 10,699 TL
- Alpina cam ankastre set beyaz 10,999 TL
- Kiwi ktm-2907 çay makinesi 1,099 TL
- Kiwi ksm mini waffle makinesi 699 TL
- Sinbo shb-3102 el blenderi 699 TL
- Kiwi kc-8204 cam hazneli şarjlı doğrayıcı 599 TL
- Kiwi kcm-7513 türk kahve makinesi 550 TL
Cambu borosilikat cam demlik 425 TL
- Cambu borosilikat cam sürahi 225 TL
- Cambu borosilikat figürlü kupa 225 TL
- Cambu borosilikat kavanoz seti 2'li 225 TL
- Papilla desenli çift taraflı balık tavası 699 TL
- Kapaklı güveç tencere 175 TL
- Win dolma taşı sırsız 75 TL
Sarar battaniye çift kişilik pamuklu soft scotch battaniye 550 TL
- Sarar battaniye tek kişilik pamuklu soft scotch battaniye 499 TL
- Kadın nakışlı terlik 299 TL
- Chantale kadın tekli havlu soket çorap 50 TL
- Chantale kadın tekli soket çorap 50 TL
Dinarsu bubble pelüş halı 120x180 cm 1,299 TL
- Dinarsu bubble pelüş halı 80x150 cm 999 TL
- Win bubble banyo paspas seti 2'li 699 TL
- Çift kişilik mikrofiber yorgan 599 TL
- Tek kişilik mikrofiber yorgan 499 TL
- Silikon micro yastık 199 TL
- Visco dolgulu yastık 250 TL
Dysis art plus siyah iç/dış mekan ısıtıcı 6,399 TL
- Dysis art plus bej iç/dış mekan ısıtıcı 6,399 TL
- Dysis dh-7452 art plus siyah iç/dış mekan ısıtıcı 4,299 TL
- Dysis dh-7486 art plus bej iç/dış mekan ısıtıcı 4,299 TL
- Dysis single x ip65 siyah iç/dış mekan ısıtıcı siyah / bej 9,299 TL
- Torima ht-101 ayaklı ısıtıcı fan siyah / beyaz 1,099 TL
- Icqn ic2300 iç/dış mekan ısıtıcı 4,699 TL
Superia spr 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 17,999 TL
- Superia spr 257 st statik buzdolabı 20,999 TL
- Superia spr 4003 bm 3 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL
Bu içerik 20 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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