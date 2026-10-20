ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

21-27 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK'ta kış hazırlığı ve mutfak fırsatları öne çıkıyor. Superia buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile Alpina ankastre setler evinizi yenilerken; Dysis ve Torima elektrikli ısıtıcılar soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Kiwi çay, kahve ve waffle makineleri mutfağınıza pratiklik katarken Sarar battaniyeler, Dinarsu pelüş halılar, yorgan-yastık çeşitleri, şık pijama takımları ve Cambu cam mutfak ürünleri kaçırılmayacak indirimlerle raflarda yerini alıyor.

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Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Alpina cam ankastre set siyah 10,699 TL

Alpina cam ankastre set beyaz 10,999 TL

Kiwi ktm-2907 çay makinesi 1,099 TL

Kiwi ksm mini waffle makinesi 699 TL

Sinbo shb-3102 el blenderi 699 TL

Kiwi kc-8204 cam hazneli şarjlı doğrayıcı 599 TL

Kiwi kcm-7513 türk kahve makinesi 550 TL

Cambu borosilikat cam demlik 425 TL

Cambu borosilikat cam sürahi 225 TL

Cambu borosilikat figürlü kupa 225 TL

Cambu borosilikat kavanoz seti 2'li 225 TL

Papilla desenli çift taraflı balık tavası 699 TL

Kapaklı güveç tencere 175 TL

Win dolma taşı sırsız 75 TL

Sarar battaniye çift kişilik pamuklu soft scotch battaniye 550 TL

Sarar battaniye tek kişilik pamuklu soft scotch battaniye 499 TL

Kadın nakışlı terlik 299 TL

Chantale kadın tekli havlu soket çorap 50 TL

Chantale kadın tekli soket çorap 50 TL

Dinarsu bubble pelüş halı 120x180 cm 1,299 TL

Dinarsu bubble pelüş halı 80x150 cm 999 TL

Win bubble banyo paspas seti 2'li 699 TL

Çift kişilik mikrofiber yorgan 599 TL

Tek kişilik mikrofiber yorgan 499 TL

Silikon micro yastık 199 TL

Visco dolgulu yastık 250 TL

Dysis art plus siyah iç/dış mekan ısıtıcı 6,399 TL

Dysis art plus bej iç/dış mekan ısıtıcı 6,399 TL

Dysis dh-7452 art plus siyah iç/dış mekan ısıtıcı 4,299 TL

Dysis dh-7486 art plus bej iç/dış mekan ısıtıcı 4,299 TL

Dysis single x ip65 siyah iç/dış mekan ısıtıcı siyah / bej 9,299 TL

Torima ht-101 ayaklı ısıtıcı fan siyah / beyaz 1,099 TL

Icqn ic2300 iç/dış mekan ısıtıcı 4,699 TL

Superia spr 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 17,999 TL

Superia spr 257 st statik buzdolabı 20,999 TL

Superia spr 4003 bm 3 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL

Bu içerik 20 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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