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ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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21-27 Ekim 2026 tarihlerinde geçerli yeni Şok aktüel kataloğu yayınlandı! En güncel Şok aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Evinizin ihtiyaçlarına özel fırsatlar sunan Şok market, uygun fiyatlı Şok katalog broşürüyle yine dolu dolu. Beyaz eşyadan kışlık ısıtıcılara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar aradığınız her şey Şokta bu hafta avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. İndirimleri kaçırmamak ve en yeni Şok ta bu hafta fırsatlarını hemen keşfetmek için kataloğu inceleyin!

21-27 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK'ta kış hazırlığı ve mutfak fırsatları öne çıkıyor. Superia buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile Alpina ankastre setler evinizi yenilerken; Dysis ve Torima elektrikli ısıtıcılar soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Kiwi çay, kahve ve waffle makineleri mutfağınıza pratiklik katarken Sarar battaniyeler, Dinarsu pelüş halılar, yorgan-yastık çeşitleri, şık pijama takımları ve Cambu cam mutfak ürünleri kaçırılmayacak indirimlerle raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Alpina cam ankastre set siyah 10,699 TL

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  • Alpina cam ankastre set beyaz 10,999 TL
  • Kiwi ktm-2907 çay makinesi 1,099 TL
  • Kiwi ksm mini waffle makinesi 699 TL
  • Sinbo shb-3102 el blenderi 699 TL
  • Kiwi kc-8204 cam hazneli şarjlı doğrayıcı 599 TL
  • Kiwi kcm-7513 türk kahve makinesi 550 TL

Cambu borosilikat cam demlik 425 TL

ŞOK a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • Cambu borosilikat cam sürahi 225 TL
  • Cambu borosilikat figürlü kupa 225 TL
  • Cambu borosilikat kavanoz seti 2'li 225 TL
  • Papilla desenli çift taraflı balık tavası 699 TL
  • Kapaklı güveç tencere 175 TL
  • Win dolma taşı sırsız 75 TL

Sarar battaniye çift kişilik pamuklu soft scotch battaniye 550 TL

ŞOK a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 5

  • Sarar battaniye tek kişilik pamuklu soft scotch battaniye 499 TL
  • Kadın nakışlı terlik 299 TL
  • Chantale kadın tekli havlu soket çorap 50 TL
  • Chantale kadın tekli soket çorap 50 TL

Dinarsu bubble pelüş halı 120x180 cm 1,299 TL

ŞOK a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 6

  • Dinarsu bubble pelüş halı 80x150 cm 999 TL
  • Win bubble banyo paspas seti 2'li 699 TL
  • Çift kişilik mikrofiber yorgan 599 TL
  • Tek kişilik mikrofiber yorgan 499 TL
  • Silikon micro yastık 199 TL
  • Visco dolgulu yastık 250 TL

Dysis art plus siyah iç/dış mekan ısıtıcı 6,399 TL

ŞOK a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 7

  • Dysis art plus bej iç/dış mekan ısıtıcı 6,399 TL
  • Dysis dh-7452 art plus siyah iç/dış mekan ısıtıcı 4,299 TL
  • Dysis dh-7486 art plus bej iç/dış mekan ısıtıcı 4,299 TL
  • Dysis single x ip65 siyah iç/dış mekan ısıtıcı siyah / bej 9,299 TL
  • Torima ht-101 ayaklı ısıtıcı fan siyah / beyaz 1,099 TL
  • Icqn ic2300 iç/dış mekan ısıtıcı 4,699 TL

Superia spr 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 17,999 TL

ŞOK a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 8

  • Superia spr 257 st statik buzdolabı 20,999 TL
  • Superia spr 4003 bm 3 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL

Bu içerik 20 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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