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Yeni yılın ilk haftasında en çok borsa kazandırdı

07.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
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2024 yılının ilk haftasında yatırımcısına en çok kazandıran borsa oldu. Hisse senetleri arasında yatırımcılarına en çok kazandıran yüzde 12,46 ile YEO Teknoloji (YEOTK) oldu.

Yeni yılın ilk haftasında en çok borsa kazandırdı

Yeni yılın ilk haftasının verileri geldi. 2024 yılının ilk haftasında yatırımcısına en çok kazandıran borsa oldu.

Borsa İstanbul'da XU100 endeksi 2023 yılını 7470,18 puandan tamamlarken, 2024 yılının ilk haftasını 7627,73 puandan kapatarak yatırımcısına yüzde 2,12 getiri sağladı.

Foreks'te yer alan habere göre, XU100 içinde yer alan hisse senetleri arasında yatırımcılarına en çok kazandıran yüzde 12,46 ile YEO Teknoloji (YEOTK) olurken, Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) yüzde 11,5, Vakıfbank (VAKBN) yüzde 11,37, Emlak Konut GYO (EKGYO) yüzde 11,05 ve Biotrend (BIOEN) yüzde 10,22 getirdiler.

Yılın ilk haftasını 13 bin 819 TL'den kapatan Cumhuriyet altını yatırımcısına yüzde 1,22 kazandırırken, ABD doları 29,89 TL'ye yükselerek yüzde 1,08 getirdi.

Euronun değişim göstermediği haftada İngiliz Sterlini yüzde 0,69 getiri sağladı.

Para piyasası TL yatırım fonlarından elde edilen haftalık getiri ise yüzde 0,9-0,75 arasında oluştu.

Takasbank Para Piyasası'nda gerçekleşen işlemler üzerinden değerlendirildiğinde, Cuma günü yüzde 43,22 faiz oranı ile yapılan 7 günlük bir yatırımın getirisi ise yüzde 0,83 oldu.


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