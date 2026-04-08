Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi

Sermaye piyasalarına olan yoğun ilgi bu yılın ilk çeyreğinde de devam ederken söz konusu dönemde Borsa İstanbul'da 14 şirket halka arz oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde yatırımcılar, farklı alanlarda faaliyet gösteren yeni şirketlerle buluştu.

Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde 14 şirket işlem görmeye başlarken şirketlerin 13'ü "Ana Pazar"da, 1'i "Yıldız Pazar"da halka açıldı.

Bu dönemde gerçekleşen halka arzlarda, şirketlerin hisse başı fiyatları ve halka açıklık oranları geniş bir bantta değişiklik gösterdi. Dönemin en yüksek birim fiyatlı halka arzı 80 lira ile Metropal Kurumsal Hizmetler olurken onu 46 lira ile Netcad Yazılım izledi. En düşük hisse fiyatıyla tahtayı açan şirket ise 4 lira ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Şirketlerin halka arz oranları ağırlıklı olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında yoğunlaştı. Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 40,14 ile dönemin en yüksek halka açıklık oranına sahip şirketi oldu. Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi yüzde 20,01 ile en düşük halka açıklık oranına sahip şirket olarak dikkati çekti.

HALKA ARZLAR İLK ÇEYREKTE HIZ KAZANDI

Yeni yılın ilk halka arzı 5 Ocak 2026'da borsada işlem görmeye başlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim oldu. Ocak ayı içerisinde bu şirketi takiben sırasıyla Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret, Formül Plastik ve Metal Sanayi, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Şirketleri yatırımcılarla buluştu.

Şubat ayı da sermaye piyasaları açısından hareketli geçti. 5 Şubat'ta Netcad Yazılım ile başlayan süreç, ertesi gün Akhan Un Fabrikası ile devam etti. Ay boyunca Best Brands Grup Enerji Yatırım, Ata Turizm İşletmecilik ve Empa Elektronik hisseleri borsada işlem görmeye başladı. Halka arz edilen şirketler arasında sadece Ata Turizm İşletmecilik "Yıldız Pazar"da yer aldı.

Martta ise toplam 4 şirket borsaya adım attı. Bu dönemde özellikle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) öne çıktı. 6 Mart'ta Gentaş Kimya ile birlikte Savur GYO da işlem görmeye başlarken 10 Mart'ta Luxera GYO halka açıldı. Yılın ilk çeyreğinin son halka arzı ise 11 Mart itibarıyla Metropal Kurumsal Hizmetler oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 13 halka arz gerçekleşirken, 2025 yılı boyunca toplamda 18 halka arz yapıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde de halka arzlar hız kazanırken toplamda 14 şirket borsaya kote oldu.

İLK ÇEYREKTE EN FAZLA ARACILIĞI TERA YATIRIM YAPTI

Söz konusu 14 şirketin halka arzında sektörün önde gelen aracı kurumları konsorsiyum liderliğini üstlendi. Yılın ilk çeyreğinde özellikle Tera Yatırım'ın halka arzlara aracılıktaki ağırlığı dikkati çekti.

Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler olmak üzere toplam 4 şirketin halka arzına Tera Yatırım liderlik etti.

Halk Yatırım, A1 Capital, Alnus Yatırım, İnfo Yatırım, İntegral Yatırım, Vakıf Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, Global Menkul Değerler ve Deniz Yatırım da halka arzlara aracılık eden kurumlar arasında yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

