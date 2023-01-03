Yüzde 196,57 değer kazandı: Uzman isimden kritik uyarı! "Yıl sonunda bu fiyatlar çok komik gelebilir"

Altın, dolar, borsa 2022'yi yükselişle tamamladı. 2022'de en çok kazandıran ise Borsa İstanbul oldu. Piyasalar hakkında analiz yapan Uzman Kaan, "Borsa İstanbul'a baktığımızda yüzde 196.57 altının gram fiyatı ise yüzde 40.22 dolar kuru ise yüzde 41.77 euro kuruna da baktığımız zaman yüzde 32 artış gösterdiğini görüyoruz." dedi. İşte detaylar...

"YIL SONUNA DOĞRU BU FİYATLAR ÇOK KOMİK GELEBİLİR"

Uzman Kaan yeni yükseliş için gümüşü işaret etti. Şuan 23 dolar seviyelerinde seyreden gümüş hakkında açıklama yapan Kaaan, "Şu anki fiyatların abartılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle gümüşün şöyle bir artısı var, gümüş yavaş ilerliyor ama yürümeye başladığı andan itibaren de yatırımcısını son derece mutlu eden bir emtia." dedi.

"Yıl sonuna doğru bu fiyatlar çok komik gelebilir diye düşünüyorum" diyen Kaan, ilk hedefin 35 dolar sonrasında da 41 dolar olabileceğini işaret etti.

Gümüşün, altına nazaran iki kat yavaş ilerlediğini belirten Kaan, gümüşün şuan TL bazında 14.39 TL olduğunu ve uzun vadede 26 TL seviyelerine gelebileceğini belirtti.





