Zorlu Enerji'ye Horizon 2020 kapsamında bir hibe desteği daha

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak proje hakkında yaptığı değerlendirmede “2050 yılına kadar sıfır karbon hedefi stratejisinin temel ihtiyaçlarından biri de dijital dönüşüm. Bu nedenle de elektrifikasyon önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olacak. Biz de Türkiye'de ve Avrupa'da elektrikli otomobil devinimini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ZES ve electrip markalarımızla dâhil olduğumuz eCharge4Drivers projesinin Avrupa Birliği'nden destek alması, bu yolda doğru adımlar attığımızı bize gösteriyor” dedi.

ZORLU ENERJİ'YE HİBE DESTEĞİ

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan elektrikli otomobil şarj istasyonları ağı Zorlu Energy Solutions (ZES) ve saatlik elektrikli araç kiralama platformu electrip markalarıyla; çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, Avrupa'da da bu amaçla başlatılan eCharge4Drivers projesinin ortakları arasında yer alıyor.

Elektrikli otomobillerin satışı Avrupa genelinde hızla artarken, kullanıcılar hala uygun şarj seçeneklerini bulmakta zorlanıyor. Bu durumun elektrikli otomobillerin kullanım kolaylığını sınırlamaması adına hayata geçirilecek eCharge4Drivers projesi, şehirlerde ve şehirlerarası yolculuklarda elektrikli otomobil şarj deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.