01 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Ocak Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 01 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.1541 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.151 liradan, satış fiyatı ise 35.1573 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.5542 TL'den yapan euro şu anda 36.4681 TL alış ve 36.6404 TL satış fiyatına sahip.