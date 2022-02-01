01 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 01 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.3694 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.3579 liradan, satış fiyatı ise 13.381 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.0212 TL'den yapan euro şu anda 15.0018 TL alış ve 15.0408 TL satış fiyatına sahip.

