FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 01 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

01 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

01.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 01 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

01 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 01 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.3694 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.3579 liradan, satış fiyatı ise 13.381 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.0212 TL'den yapan euro şu anda 15.0018 TL alış ve 15.0408 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte ilk rakamlarAltın bilezikte ilk rakamlar
Akaryakıta zam beklentisi!Akaryakıta zam beklentisi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstisna geliyor: Vergi alınmayacakResmi Gazete'de yayımlandı! İstisna geliyor: Vergi alınmayacak
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

İkinci el araç piyasasında yaprak kıpırdamıyor! Taşıt kredileri ve araba fiyatları...

İkinci el araç piyasasında yaprak kıpırdamıyor! Taşıt kredileri ve araba fiyatları...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Yeni değerlendirme

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Yeni değerlendirme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.