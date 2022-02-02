02 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 02 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 02 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

02 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.3804 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.3609 liradan, satış fiyatı ise 13.4001 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.1056 TL'den yapan euro şu anda 15.0687 TL alış ve 15.1427 TL satış fiyatına sahip.

