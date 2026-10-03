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03 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,07 TL alış ve 49,18 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Dolar/TL kuru, son bir haftada %0,63 artarak 49,18 TL seviyesine ulaştı.

03 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,07 TL, satış fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru, bir önceki güne göre %0,08 oranında bir artış gösterdi. Dolar neden hareket ediyor? Bu sorunun cevabı, mevcut verilere göre net bir piyasa etkisinin olmamasıyla birlikte, genel dalgalanmalardan kaynaklandığı düşünülebilir.

Son 7 gün içinde Dolar/TL, 7 gün önce 48,87 TL seviyesinden bugünkü 49,18 TL seviyesine yükselerek, toplamda 0,31 TL artış gösterdi. Haftalık bazda Dolar/TL'nin yüzde değişimi ise %0,63 olarak hesaplandı. 1.000 doları alış kuru üzerinden TL'ye çevirdiğimizde karşılık gelen miktar 49.070 TL, 5.000 dolarda ise bu rakam 245.350 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,97 TL, direnç seviyesi ise 49,28 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, piyasanın olası yön değişimlerini değerlendirmek için önem arz etmektedir.

Güncel Dolar Kuru

03 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,07 TL 49,18 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

03 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,24 TL 55,40 TL %-0,02
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,36 TL %-0,02
İsviçre Frangı 59,21 TL 59,37 TL %0,38
Kanada Doları 34,42 TL 34,51 TL %-0,16
Avustralya Doları 34,13 TL 34,22 TL %0,43
Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,20
Rus Rublesi 0,58 TL 0,59 TL %-0,38
İsveç Kronu 4,88 TL 4,90 TL %0,16


Öne Çıkan Pariteler

03 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1251 %0,07
GBP/USD 1,3237 %0,31
USD/JPY 157,84 %-0,15
USD/CHF 0,8287 %-0,28


Son 7 günlük Dolar/TL kur değişimi, hafta içinde dalgalanmayı detaylandırmaktadır. Bugünkü değerle birlikte, uzun vadeli hareket sağlam bir seyrin varlığına işaret etmektedir.

03 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL 49,18 TL'den işlem görmekte ve destek ile direnç seviyeleri sırasıyla 48,97 TL ve 49,28 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat, takip edilmesi gereken direnç seviyesine oldukça yakındır. Piyasa etkeninin net olmaması, bu seviyelerin önemini artırmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak dikkatli yaklaşmaları gereken bir süreç içerisinde oldukları söylenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,07 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.070 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

03 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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