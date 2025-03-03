03 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mart Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 03 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.5281 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.5203 liradan, satış fiyatı ise 36.5359 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.48'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.0726 TL'den yapan euro şu anda 38.0551 TL alış ve 38.0902 TL satış fiyatına sahip.