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Enflasyon öncesi Muhammet Bayram'dan emekli maaşı tahmini 'Çok daha fazla artış'

MYNET ÖZEL | Milyonlarca emekli maaş zammı için bir yandan enflasyon verilerine bir yandan da maaşlara iyileştirmeye yönelik çalışmalara kilitlendi. TÜİK, bugün ekim enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon öncesi Mynet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşı için beklentilerini açıklayıp en düşük emekli maaşı ile ilgili ise rakam verdi. İşte Bayram'ın değerlendirmeleri…

Enflasyon öncesi Muhammet Bayram'dan emekli maaşı tahmini 'Çok daha fazla artış'
Mynet Özel Haber
Hande Dağ

MYNET ÖZEL | Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla hesaplamalar yapılmaya devam ederken bir yandan da emekli maaşlarına iyileştirme çerçevesinde seyyanen zam ve refah payı alternatiflerine yönelik çalışmalar konuşuluyor. Öte yandan TÜİK bugün Ekim enflasyon verisini açıklayacak. Böylece emekli için 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Mynet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşları ile ilgili beklentilerini açıkladı. İşte detaylar...

Enflasyon öncesi Muhammet Bayram dan emekli maaşı tahmini Çok daha fazla artış 1

TÜİK tarafından Temmuz enflasyonu yüzde 1,78, Ağustos enflasyonu yüzde 1,84, Eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıklanmıştı. Böylece emeklinin 3 aylık enflasyon farkı 5,57 olmuştu. Şimdi 4 aylık enflasyon farkı için gözler ekim enflasyonuna çevrildi. Ekim enflasyonunun açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı belli olacak ve 6 aylık enflasyon farkı için geriye Kasım ve Aralık enflasyon verileri kalacak.

Enflasyon öncesi Muhammet Bayram dan emekli maaşı tahmini Çok daha fazla artış 2

Mynet'ten Aleyna Türkmen’in sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarına yönelik tahminleri ile seyyanen zam ve refah payı alternatiflerini değerlendirirken en düşük emekli maaşı için de "30.000 TL’ye yaklaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Enflasyon öncesi Muhammet Bayram dan emekli maaşı tahmini Çok daha fazla artış 3

"YÜZDE 10'DAN ÇOK DAHA FAZLA..."

3 Kasım’da (bugün) açıklanacak enflasyon verisiyle beraber emeklinin maaş tahminlerinin biraz daha netleşmiş olacağını belirten Bayram, 3 ayın enflasyonunun 5,57 civarında çıktığını hatırlatıp yüzde 2 civarında ekim ayı enflasyonuyla birlikte bu zammın netleşmeye başlayacağını söyledi. Bayram “Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi emekliye bir refah payı artışı da gündemde. Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen konuyla alakalı yaptığı açıklamada emekliler bizim başımızın tacı, yaşadıkları zorlukların farkındayız diyerek bir refah payına kapı araladı. Ben bununla birlikte 6 aylık enflasyon farkının %10 olacağını ancak %10’dan çok daha fazla bir artışla seyyanen zam ya da ek ödemelerle birlikte emeklinin maaşının daha fazla bekleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Enflasyon öncesi Muhammet Bayram dan emekli maaşı tahmini Çok daha fazla artış 4

Emekli maaşlarında yüzde 10’luk bir enflasyon artışının gündemde olduğunu aktaran Bayram, refah payı çalışmalarının devam ettiğini, ilgili Bakanlıkların bu konuyla alakalı bütçe durumuna göre de bir değerlendirme yaptıklarını vurgulayıp “Ama tabii nihai kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir” dedi.

Enflasyon öncesi Muhammet Bayram dan emekli maaşı tahmini Çok daha fazla artış 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı ile ilgili de tahminlerini aktaran Bayram, “Bu konuda rakam vermek için erken olsa da en düşük emekli maaşının 30.000 TL’ye yaklaşacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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