03 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 03 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.9002 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.899 liradan, satış fiyatı ise 14.9015 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6533 TL'den yapan euro şu anda 15.6484 TL alış ve 15.6582 TL satış fiyatına sahip.

