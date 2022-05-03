FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 03 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

03 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

03.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 03 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

03 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 03 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.9002 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.899 liradan, satış fiyatı ise 14.9015 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6533 TL'den yapan euro şu anda 15.6484 TL alış ve 15.6582 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 Mayıs dolar, euro ne kadar oldu? 3 Mayıs dolar, euro ne kadar oldu?
Gram altın 900 liranın altına geriledi! Gram altın 900 liranın altına geriledi!
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacakErdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

3600 ek gösterge için geri sayım!

3600 ek gösterge için geri sayım!

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.