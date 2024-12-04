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  4. 04 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

04 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
04.12.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 04 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 04 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.7565 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.7483 liradan, satış fiyatı ise 34.7647 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.5536 TL'den yapan euro şu anda 36.5449 TL alış ve 36.5625 TL satış fiyatına sahip.

Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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