04 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Ekim Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 04 Ekim 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 EKIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.5531 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5446 liradan, satış fiyatı ise 18.5617 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.53'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3243 TL'den yapan euro şu anda 18.3041 TL alış ve 18.3445 TL satış fiyatına sahip.

