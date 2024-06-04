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  4. 04 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

04 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
04.06.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 04 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 04 Haziran 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.2093 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.2052 liradan, satış fiyatı ise 32.2135 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 35.1444 TL'den yapan euro şu anda 35.1345 TL alış ve 35.1543 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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