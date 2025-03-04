FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 04 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

04 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
04.03.2025 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 04 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 04 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.4566 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.4456 liradan, satış fiyatı ise 36.4676 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.233 TL'den yapan euro şu anda 38.208 TL alış ve 38.258 TL satış fiyatına sahip.

Canlı Borsa
Ev almak isteyenler için TOKİ düğmeye bastı!Ev almak isteyenler için TOKİ düğmeye bastı!
Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı...

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı...

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

'Bu garanti! Bundan aşağı zam beklemiyoruz' İkramiyede kulis...

'Bu garanti! Bundan aşağı zam beklemiyoruz' İkramiyede kulis...

Altın için Trump etkisi devam ediyor!

Altın için Trump etkisi devam ediyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.