04 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Mayıs Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 04 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?
Son kapanışını 14.8271 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.8225 liradan, satış fiyatı ise 14.8317 liradan işlem görüyor.
%0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.5947 TL'den yapan euro şu anda 15.5859 TL alış ve 15.6036 TL satış fiyatına sahip.
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