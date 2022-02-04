04 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 04 Şubat Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 04 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

04 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.5682 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5559 liradan, satış fiyatı ise 13.5806 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.5498 TL'den yapan euro şu anda 15.5351 TL alış ve 15.5646 TL satış fiyatına sahip.

