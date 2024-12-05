05 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 05 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 05 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.7599 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.751 liradan, satış fiyatı ise 34.7689 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.6605 TL'den yapan euro şu anda 36.6513 TL alış ve 36.6699 TL satış fiyatına sahip.