Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 7 Ağustos 2023 Dolar/TL kurunda son durum

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 07 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

07 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0013 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9932 liradan, satış fiyatı ise 27.0095 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 29.6542 TL'den yapan euro şu anda 29.6504 TL alış ve 29.6581 TL satış fiyatına sahip.

