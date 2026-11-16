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A101'e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu
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A101'e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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19 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 bu hafta QLED TV, beyaz eşya, elektrikli araç ve züccaciye ürünlerinde dev indirimler sunuyor. A101 online ve A101 market raflarında yerini alacak A101 katalog bu hafta tam listesi için bizi takip edin!

19 Kasım Perşembe günü A101’e teknolojiden ulaşıma, beyaz eşyadan ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Televizyon, espresso makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi ve buzdolabının yanı sıra benzinli ATV ile elektrikli moped modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca şarjlı matkap ve hırdavat setleri, tencere takımları, mutfak ile banyo aksesuarları, wellsoft yorganlar ve çocuklar için eğitici oyuncaklar da bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Hi-Level hl65qumln-w02s 65" frameless 4k uhd webos smart qled tv 29,999 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 4

  • Samsung 58u8000h 58" 4k ultra hd ekran uydu alıcılı smart led tv 38,499 TL
  • Onvo 50vq90f3ua 50" frameless ultra hd qled google tv 18,999 TL
  • Onvo 32vq80f3ha 32" frameless hd whale os 10 qled tv 8,999 TL

Aprilla asb-8805 elektronik para kasası 2,699 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 5

  • Piranha+ psd-2270 şarjlı darbeli matkap seti 1,599 TL
  • Piranha prt-9113 çok amaçlı alet seti 1,129 TL
  • Piranha pcs-5580 daire testere 1,899 TL
  • Piranha pll-9516 şarjlı led ışık 189,50 TL
  • Thull thl-cc-rp04 type-c hızlı şarj kablosu 119,50 TL
  • Piranha 7650 bluetooth kablosuz mouse 199,50 TL
  • Piranha 9968 bluetooth kulak içi kulaklık 429 TL

Philips lattego 4440 serisi ep4446/70 tam otomatik espresso makinesi 18,999 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 6

  • Philips xv5113/01 elektrikli mop 5,499 TL
  • Kiwi kcj1807 katı meyve sıkacağı 1,999 TL
  • Philips bri1997/00 ıpl lazer epilasyon aleti 9,999 TL
  • Sinbo ssi-6632 buharlı kırışık giderici 1,299 TL
  • Kiwi ktm2921 retro çay makinesi 1,999 TL
  • Aprilla afm-2882 boyun masaj aleti 1,299 TL
  • Samsung ms20a3010 al/tr mikrodalga fırın 3,999 TL
  • English Home bht 7100 buharlı temizleyici 1,299 TL

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,499 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 7

  • Seg nfk33020s0d buzdolabı 22,999 TL
  • Seg bm 601s0 d bulaşık makinesi 16,999 TL
  • Lg f0z6drp24 kurutmalı çamaşır makinesi 52,999 TL
  • Seg cmi 101121s0 d 10 kg çamaşır makinesi 19,999 TL

Hsun ra7 guardian 550l on-road atv 449,990 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 8

  • Volta vt7 pro üç tekerlekli elektrikli moped 179,990 TL
  • Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL
  • Volta vm7 üç tekerlekli moped 99,990 TL

Emaye bakraç 469 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 9

  • Hascevher düdüklü tencere 1,199 TL
  • Lav vira kase 79,50 TL
  • Opal fileli yemek tabağı 99,50 TL
  • Rendeli saklama ve karıştırma kabı 199,50 TL
  • Renkli cam su bardağı 6'lı 199,50 TL
  • Borosilikat 4 parça fincan takımı 199,50 TL
  • Pirge pastacılık ürünleri 249 TL
  • Tantitoni silikon servis gereçleri 99,50 TL

Dolu oyuncak çalışma masası 899 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 10

  • Matkaplı puzzle çarklı set 549 TL
  • Tombul küçük atv 549 TL
  • Çocuk Akademi eğitici atlaslar 179,50 TL
  • Hot Wheels özel arabalar serisi 249 TL
  • Oyuncak Hot Wheels üçlü arabalar 329 TL
  • Barbie doktor bebek 699 TL
  • Oyuncak aktivite küpü 229 TL
  • Piyanolu balina oyun halısı 679 TL
  • Pelüş kedi 329 TL
  • Oyuncak paketi 149,50 TL

Pierre Cardin çift kişilik wellsoft yorgan 1,299 TL

A101 e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu 11

  • Pierre Cardin tek kişilik wellsoft yorgan 1,099 TL
  • Maya's mikrojel yastık 599 TL
  • Su emici banyo paspası 99,50 TL
  • Desenli su emici banyo paspası 199,50 TL
  • Metaltex ev/banyo aksesuarları 149,50 TL
  • Kadın/erkek diyabetik çorap 69,50 TL
  • Pazar arabası 499 TL
  • Mop tutucu 49,50 TL

Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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