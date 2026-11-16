A101'e para kasası geliyor! 19 Kasım 2026 A101 Kataloğu

19 Kasım Perşembe günü A101’e teknolojiden ulaşıma, beyaz eşyadan ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Televizyon, espresso makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi ve buzdolabının yanı sıra benzinli ATV ile elektrikli moped modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca şarjlı matkap ve hırdavat setleri, tencere takımları, mutfak ile banyo aksesuarları, wellsoft yorganlar ve çocuklar için eğitici oyuncaklar da bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

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Piranha+ psd-2270 şarjlı darbeli matkap seti 1,599 TL

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Piranha pcs-5580 daire testere 1,899 TL

Piranha pll-9516 şarjlı led ışık 189,50 TL

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Piranha 9968 bluetooth kulak içi kulaklık 429 TL

Philips lattego 4440 serisi ep4446/70 tam otomatik espresso makinesi 18,999 TL

Philips xv5113/01 elektrikli mop 5,499 TL

Kiwi kcj1807 katı meyve sıkacağı 1,999 TL

Philips bri1997/00 ıpl lazer epilasyon aleti 9,999 TL

Sinbo ssi-6632 buharlı kırışık giderici 1,299 TL

Kiwi ktm2921 retro çay makinesi 1,999 TL

Aprilla afm-2882 boyun masaj aleti 1,299 TL

Samsung ms20a3010 al/tr mikrodalga fırın 3,999 TL

English Home bht 7100 buharlı temizleyici 1,299 TL

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,499 TL

Seg nfk33020s0d buzdolabı 22,999 TL

Seg bm 601s0 d bulaşık makinesi 16,999 TL

Lg f0z6drp24 kurutmalı çamaşır makinesi 52,999 TL

Seg cmi 101121s0 d 10 kg çamaşır makinesi 19,999 TL

Hsun ra7 guardian 550l on-road atv 449,990 TL

Volta vt7 pro üç tekerlekli elektrikli moped 179,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL

Volta vm7 üç tekerlekli moped 99,990 TL

Emaye bakraç 469 TL

Hascevher düdüklü tencere 1,199 TL

Lav vira kase 79,50 TL

Opal fileli yemek tabağı 99,50 TL

Rendeli saklama ve karıştırma kabı 199,50 TL

Renkli cam su bardağı 6'lı 199,50 TL

Borosilikat 4 parça fincan takımı 199,50 TL

Pirge pastacılık ürünleri 249 TL

Tantitoni silikon servis gereçleri 99,50 TL

Dolu oyuncak çalışma masası 899 TL

Matkaplı puzzle çarklı set 549 TL

Tombul küçük atv 549 TL

Çocuk Akademi eğitici atlaslar 179,50 TL

Hot Wheels özel arabalar serisi 249 TL

Oyuncak Hot Wheels üçlü arabalar 329 TL

Barbie doktor bebek 699 TL

Oyuncak aktivite küpü 229 TL

Piyanolu balina oyun halısı 679 TL

Pelüş kedi 329 TL

Oyuncak paketi 149,50 TL

Pierre Cardin çift kişilik wellsoft yorgan 1,299 TL

Pierre Cardin tek kişilik wellsoft yorgan 1,099 TL

Maya's mikrojel yastık 599 TL

Su emici banyo paspası 99,50 TL

Desenli su emici banyo paspası 199,50 TL

Metaltex ev/banyo aksesuarları 149,50 TL

Kadın/erkek diyabetik çorap 69,50 TL

Pazar arabası 499 TL

Mop tutucu 49,50 TL

Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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