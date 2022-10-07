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07 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Ekim Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

07.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 07 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Ekim Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Ekim Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 07 Ekim 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 EKIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.5793 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5743 liradan, satış fiyatı ise 18.5844 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1754 TL'den yapan euro şu anda 18.1727 TL alış ve 18.1783 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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