07 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Mart Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 07 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.4888 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.4831 liradan, satış fiyatı ise 36.4945 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.34'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 39.4946 TL'den yapan euro şu anda 39.4815 TL alış ve 39.5078 TL satış fiyatına sahip.