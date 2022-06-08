08 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 08 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 08 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

08 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.9228 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.9153 liradan, satış fiyatı ise 16.9304 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.99'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1514 TL'den yapan euro şu anda 18.1279 TL alış ve 18.175 TL satış fiyatına sahip.

