ŞOK'a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşyadan oyuncağa geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Altus çamaşır ve bulaşık makineleri ile Grundig 4K Smart QLED televizyon satışa sunuluyor. Kış ayları için Gezer marka pelüş ve gondol terlikler öne çıkarken, çocuklara yönelik Barbie bebekler, uzaktan kumandalı araçlar, pusetli bebekler ve Pilsan tamir setleri raflarda yer buluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sürpriz ufo 75 TL

Toysup sevimli puset 250 TL

Toysup 2 katlı mutfak seti 199 TL

Toysup süper kamyon 399 TL

Matchbox özel lisanslı araçlar 175 TL

Barbie markette oyun seti 799 TL

Roza uyku arkadaşım 699 TL

Roza pusetli altını ıslatan bebek 999 TL

Roza battaniyeli lüks bebek 1,750 TL

Gokidy uzaktan kumandalı retro araba 750 TL

Gokidy blok ortanca buketi 125 TL

Gokidy 2'li çek bırak sevimli iş araçları 100 TL

Gokidy eğlenceli ışıklı pop it 250 TL

Vagonlu çek bırak araba 299 TL

Gezer kadın pelüş terlik çeşitleri 299 TL

Gezer erkek gondol terlik çeşitleri 299 TL

Altus al 445 nx 5 programlı bulaşık makinesi 18,999 TL

Altus al cm 91050 1000 devir 9 kg çamaşır makinesi 21,999 TL

Altus al cm 121460 d 1400 devir 12 kg çamaşır makinesi 27,999 TL

Grundig 55 gq 750 a 4k ultra hd 55" 140 ekran google smart qled tv 27,999 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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