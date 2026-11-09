ŞOK'a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşyadan oyuncağa geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Altus çamaşır ve bulaşık makineleri ile Grundig 4K Smart QLED televizyon satışa sunuluyor. Kış ayları için Gezer marka pelüş ve gondol terlikler öne çıkarken, çocuklara yönelik Barbie bebekler, uzaktan kumandalı araçlar, pusetli bebekler ve Pilsan tamir setleri raflarda yer buluyor.
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Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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