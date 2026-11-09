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ŞOK'a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Şokta bu hafta neler var? 7 Kasım güncel Şok aktüel kataloğu yayınlandı! Şok market reyonlarında teknolojiden beyaz eşyaya, tekstilden oyuncağa çeşitli fırsatlar sizi bekliyor. Merak edilen tüm Şok aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla raflarda. Yeni indirimleri kaçırmamak için Şok katalog listesini inceleyin; şok ta bu hafta hangi ürünlerin yer aldığını keşfetmek için yazımıza geçelim!

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşyadan oyuncağa geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Altus çamaşır ve bulaşık makineleri ile Grundig 4K Smart QLED televizyon satışa sunuluyor. Kış ayları için Gezer marka pelüş ve gondol terlikler öne çıkarken, çocuklara yönelik Barbie bebekler, uzaktan kumandalı araçlar, pusetli bebekler ve Pilsan tamir setleri raflarda yer buluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 1

  • Toysup sevimli puset 250 TL
  • Toysup 2 katlı mutfak seti 199 TL
  • Toysup süper kamyon 399 TL
  • Matchbox özel lisanslı araçlar 175 TL
  • Barbie markette oyun seti 799 TL

Roza uyku arkadaşım 699 TL

ŞOK a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 2

  • Roza pusetli altını ıslatan bebek 999 TL
  • Roza battaniyeli lüks bebek 1,750 TL
  • Gokidy uzaktan kumandalı retro araba 750 TL
  • Gokidy blok ortanca buketi 125 TL
  • Gokidy 2'li çek bırak sevimli iş araçları 100 TL
  • Gokidy eğlenceli ışıklı pop it 250 TL
  • Vagonlu çek bırak araba 299 TL

Gezer kadın pelüş terlik çeşitleri 299 TL

ŞOK a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Gezer erkek gondol terlik çeşitleri 299 TL

Altus al 445 nx 5 programlı bulaşık makinesi 18,999 TL

ŞOK a Grundig Smart TV geliyor! 7 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • Altus al cm 91050 1000 devir 9 kg çamaşır makinesi 21,999 TL
  • Altus al cm 121460 d 1400 devir 12 kg çamaşır makinesi 27,999 TL
  • Grundig 55 gq 750 a 4k ultra hd 55" 140 ekran google smart qled tv 27,999 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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