08 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 08 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 08 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

08 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.4459 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.4426 liradan, satış fiyatı ise 14.4493 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.37'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7035 TL'den yapan euro şu anda 15.6902 TL alış ve 15.717 TL satış fiyatına sahip.

