08 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 08 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 08 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

08 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.5933 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.586 liradan, satış fiyatı ise 13.6006 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.535 TL'den yapan euro şu anda 15.5161 TL alış ve 15.554 TL satış fiyatına sahip.

