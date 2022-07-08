08 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 08 Temmuz Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 08 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

08 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.2988 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2931 liradan, satış fiyatı ise 17.3047 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.5859 TL'den yapan euro şu anda 17.5746 TL alış ve 17.5972 TL satış fiyatına sahip.

