09 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 09 Ağustos 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

09 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 27.0281 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0213 liradan, satış fiyatı ise 27.0349 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.37'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 29.6701 TL'den yapan euro şu anda 29.6667 TL alış ve 29.6735 TL satış fiyatına sahip.

