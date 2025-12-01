1 dolar kaç TL? 1 Aralık Pazartesi dolar TL ne kadar?

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 1 Aralık 2025 Pazartesi dolar TL fiyatı belli oldu. Dolar TL fiyatı 42,52 olarak kaydedildi. Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeye devam ediyor.