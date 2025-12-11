1 dolar kaç TL? 11 Aralık 2025 Perşembe dolar TL ne kadar?

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 11 Aralık 2025 Perşembe dolar TL fiyatı belli oldu. Serbest piyasada 42,6120 liradan alınan dolar, 42,6140 liradan satılıyor.

Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeye devam ediyor. Dün doların satış fiyatı 42,6030 lira olmuştu.

DOLAR TL SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5926'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,9380, sterlin/TL yatay seyirle 57,0500 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 98,70 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürmüş ve bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirtirken, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret etti.

Powell'ın ifadelerinin beklenenden daha az şahin tonda olmasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıktı.

Banka, 2026'da 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini vermesine karşın para politikasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl 2 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, perakende satışların, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır